國金前瞻：本周科技巨企有業績　市場續關注美救市

美股三大指數上周五(16日)個別發展，道指升112點，收報28,606點，全周微升0.07%，連升三周；科技股則受壓，主因是花旗指出，網購巨人亞馬遜近期的會員促銷日Prime Day銷售表現較往年遜色，拖累該股收市跌1.98%，令納指收跌42點，報11,671點，全周仍微升0.79%，連升四周。市場本周繼續關注美國財政紓困方案談判進展，以及科技巨企如Netflix業績。

美國眾議院議長佩洛西上周六(17日)與財長姆紐欽討論後，要求白宮於48小時內就紓困方案達成協議。Prudential Financial策略員Quincy Krosby表示，對於中小企和航空業而言，紓困方案關係到存亡問題，若未能達成一些成果，將打擊實體經濟。

事實上，疫情下，政府大舉增開支加上收入減少，令美國財政問題惡化。截至9月底止財年，美國財政赤字按年跳升逾兩倍，至破紀錄的3.1萬億美元，令財赤佔國內生產總值(GDP)升至16%，是1945年以來最高。就此，外媒引述部分聯儲局官員呼籲收緊金融監管，以防超低利率促使投資者過度冒險和資產泡沫。部分官員的憂慮之一是一旦金融風險未能受控及出現危險的資產泡沫，聯儲局可能被迫早過預期加息。主張要求大型銀行遵守更高資本要求的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，更嚴格的監管可減少當局一再出手打救市場的需要。

商品市場方面，石油輸出國組織和盟國(OPEC+)周一開會，面對疫情反彈再次威脅需求，加上利比亞供應增加，OPEC+需要重新評估增產計劃，但預期12月1日前不會有決定。紐約期油上周五收報每桶40.88美元，周升0.69%，連升兩周。現貨金收報每安士1,899.29美元，周跌1.61%。

此外，評級機構穆迪上周五降低英國主權評級一級，至「Aa3」，評級展望「穩定」，反映英國疫情引發疑慮，以及遲遲未能與歐盟達成貿易協議的影響。市場估計英鎊匯價將受壓。

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