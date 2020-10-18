農產失收導致原料漲價 韓人為泡菜發愁

南韓今年夏天受到連串颱風吹襲，導致農作物受破壞和打亂供應，令傳統泡菜也受影響。往年這個時候，當地人會買入大白菜腌製泡菜，但今年由於大白菜在極端天氣下失收，價格急漲逾60%。

有當地婦女表示，她一般會於秋季買入蔬菜製作自家泡菜，對於大白菜價格急漲直言難以置信。數據顯示，當地9月份新鮮食品價格漲22%，至2011年初以來最高。

不僅消費者受影響，南韓最大泡菜生產商大象(Daesang Corp)表示，由於大白菜短缺，已暫時停止網上泡菜銷售；另一家主要食品公司CJ第一製糖(CJ CheilJedang Corp)亦表示，正尋求替代品應付需求，因疫情下更多人在家吃飯，令今年泡菜需求特別高。

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