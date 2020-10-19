德勤退任核數師 十個月涉87企
2020年10月19日 00:01
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)待天津銀行(01578)2020年度審計結束後，將退任該銀行之國際審計機構職務。計及最新公布的天津銀行，德勤過去十個月以來，已公布辭任及退任87家香港上市公司之核數師職務。
天津銀行指，德勤自2015年開始為該行提供國際審計服務，但根據國家財政部規定，該行已達到更換會計師事務所的服務年限，故需為2021年度審計工作重新選聘會計師事務所。董事會已通過議案，同意聘請羅兵咸永道會計師事務所為該行2021年度國際審計機構。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的上市公司至少87家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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