德勤退任核數師　十個月涉87企

天津銀行指，德勤自2015年開始為該行提供國際審計服務，但根據國家財政部規定，該行已達到更換會計師事務所的服務年限，故需為2021年度審計工作重新選聘會計師事務所。董事會已通過議案，同意聘請羅兵咸永道會計師事務所為該行2021年度國際審計機構。

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