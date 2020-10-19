理財Campus：掌握門路逐浪買金
2020年10月19日 00:01
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銀行買賣金條的差價遠低於金舖。
疫情下，全球經濟衰退 ，各國央行推行貨幣寬鬆，加上美國聯儲局持續採取零息政策，觸發市場對美元貶值的憂慮，紛紛買金避險。現貨金價年內升幅逾25%，近日金價有回吐迹象，更一度跌穿1,900美元。看好金價走勢或者有意加入黃金投資工具以對沖風險的投資者，究竟以甚麼途徑入市最適合？
【實金 涉鑑定問題】
投資黃金最傳統的方法是到金舖買實金，部分人會到金舖買入飾金保值，如金手鐲和金鏈，即使在跌價時也可以用來佩戴或收藏。但飾金的售價包括手工費，而且還涉及鑑定和保存的問題，所以用來投資並不是最划算。
金舖買賣差價一般超過15%，截至二○二○年十月十五日上午9時36分，周大福「999.9飾金」買入價為每両16,790元，賣出價每両20,180元，即買即賣的差價為3,390元或逾16%。即使買入沒有手工費的純金粒，買入價每両17,160元，賣出價19,670元，買賣差價達2,510元或超過12%。
反觀投資者到銀行買入金條，買賣差價遠低於金舖，以同樣時間，恒生銀行的「九九九九金條」每一金衡両買入價17,850元和賣出價17,940元計算，差價僅90元或約0.5%。不過，實金保存不方便，為免金條損壞影響價值，投資者須存放在銀行的保險箱，但需要留意每間銀行的收費不一。
【金礦股 宜留意產品組合比例】
若想加入股票的元素，投資者可考慮在香港上市的金礦股。內地金礦股包括招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)及中國黃金國際(02099)等。而金飾股則有周大福(01929)及六福集團(00590)。相對而言，珠寶零售股受本地零售市道影響，金礦股更能反映金價的走勢，所以睇好金價的投資者，買入金礦股會較適合。
正榮金融業務部副總裁郭家耀指金礦股選擇多，股份涉獵不同的範疇，主力業務包括上游開採及下游加工。他認為金價上升，主要受惠的是上游開採的一批。反而，金價上升會增加下游企業的營運成本，對業績未必帶來好處。
其次投資者要留意金礦股的產品組合，有部分只提供黃金，另外有部分亦會提供其他貴金屬，如銅或其他基本金屬。如純粹看好黃金，投資者則要視乎產品組合的比例，黃金佔比愈高，愈能夠反映金價上升的好處。
他看好山東黃金及招金礦業，原因是他們以上游開採為核心業務，黃金產品比例最高，在最近一輪的金價升浪，它們的股價較理想。買賣金礦股一般屬長線投資，最近累積升幅亦不少，短線回落有難度。他表示山東黃金在20元價位附近吸引，中線上望早前高位24元。招金礦業在近日有回吐迹象，近9.5元水平具吸引力，上望11元。
【紙黃金 兩千元有交易】
俗稱「紙黃金」的黃金存摺戶口便可免卻了實物存放的難度，而且入場費較便宜，部分銀行提供低至0.1両的交易，以最近金價為例，不足2,000港元便可入場。但帳戶資產跟隨金價走勢上落，賺錢只能靠金價上升，銀行不會給予利息。恒生以及中銀香港等均有提供黃金存摺戶口服務，投資者可以簡單地跟貼金價走勢，當然一旦金價轉跌，也要承受損失。
【ETF 透明度高 買賣方便】
假如投資者對買賣股票較有興趣，可選擇跟隨金價走勢的ETF(交易所買賣基金)，現時在港上市追蹤國際金價的ETF包括SPDR金ETF(02840) 、價值黃金(03081) 及以人民幣結算的恒生人幣金ETF(83168)。
理論上，黃金ETF的價格透明度高，每當投資者買入黃金ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，並存放於託管人設有高度保安設備的儲存庫內，但部分ETF則是透過衍生工具的方式來追蹤金價，而非直接買入黃金。
黃金ETF的好處是可在股票交易時段買入賣出，流通性高。黃金ETF的入場費低，譬如價值黃金的股價為45元左右，每手股數100股，即五千元以下便有交易。雖然黃金ETF設有基金管理費，但一般黃金ETF的總開支比率都不會超過每年1%。
【大行紛唱好 專家憂超買】
今年國際金價強勢。僑鑫金融集團大宗商品主管張強生指今年金價波幅大，疫情開始時曾急跌至每安士1,460美元，及後升幅擴大，主因是投資者買入黃金ETF實貨避險。
惟他認為金價開始出現超買，在多間大行唱好金價下，令投資者陶醉於牛市氣氛，金價試高位後或會出現泡沫。而金價已充分反映疫情因素，多個國家更有消息指年底會有疫苗推出市場，加上美匯未至於貶值，與美元走勢背道而馳的黃金價格升勢受限。
除非中美緊張關係升級，否則金價難再破頂，故張氏建議，投資者在金價升穿2,000美元時買入避險要三思而後行。
他建議黃金投資新手可選擇實金或黃金ETF，惟實金會牽涉到保安問題，且不方便攜帶；黃金ETF把實金存放於公倉，由交易所保管，非常「穩陣」，故深受投資者歡迎，其中SPDR金ETF(02840)在國際市場上的認受性較高。
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