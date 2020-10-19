理財Campus：掌握門路逐浪買金

疫情下，全球經濟衰退 ，各國央行推行貨幣寬鬆，加上美國聯儲局持續採取零息政策，觸發市場對美元貶值的憂慮，紛紛買金避險。現貨金價年內升幅逾25%，近日金價有回吐迹象，更一度跌穿1,900美元。看好金價走勢或者有意加入黃金投資工具以對沖風險的投資者，究竟以甚麼途徑入市最適合？

【實金 涉鑑定問題】

投資黃金最傳統的方法是到金舖買實金，部分人會到金舖買入飾金保值，如金手鐲和金鏈，即使在跌價時也可以用來佩戴或收藏。但飾金的售價包括手工費，而且還涉及鑑定和保存的問題，所以用來投資並不是最划算。

金舖買賣差價一般超過15%，截至二○二○年十月十五日上午9時36分，周大福「999.9飾金」買入價為每両16,790元，賣出價每両20,180元，即買即賣的差價為3,390元或逾16%。即使買入沒有手工費的純金粒，買入價每両17,160元，賣出價19,670元，買賣差價達2,510元或超過12%。

反觀投資者到銀行買入金條，買賣差價遠低於金舖，以同樣時間，恒生銀行的「九九九九金條」每一金衡両買入價17,850元和賣出價17,940元計算，差價僅90元或約0.5%。不過，實金保存不方便，為免金條損壞影響價值，投資者須存放在銀行的保險箱，但需要留意每間銀行的收費不一。

【金礦股 宜留意產品組合比例】

正榮金融業務部副總裁郭家耀指金礦股選擇多，股份涉獵不同的範疇，主力業務包括上游開採及下游加工。他認為金價上升，主要受惠的是上游開採的一批。反而，金價上升會增加下游企業的營運成本，對業績未必帶來好處。

其次投資者要留意金礦股的產品組合，有部分只提供黃金，另外有部分亦會提供其他貴金屬，如銅或其他基本金屬。如純粹看好黃金，投資者則要視乎產品組合的比例，黃金佔比愈高，愈能夠反映金價上升的好處。

他看好山東黃金及招金礦業，原因是他們以上游開採為核心業務，黃金產品比例最高，在最近一輪的金價升浪，它們的股價較理想。買賣金礦股一般屬長線投資，最近累積升幅亦不少，短線回落有難度。他表示山東黃金在20元價位附近吸引，中線上望早前高位24元。招金礦業在近日有回吐迹象，近9.5元水平具吸引力，上望11元。

【紙黃金 兩千元有交易】

俗稱「紙黃金」的黃金存摺戶口便可免卻了實物存放的難度，而且入場費較便宜，部分銀行提供低至0.1両的交易，以最近金價為例，不足2,000港元便可入場。但帳戶資產跟隨金價走勢上落，賺錢只能靠金價上升，銀行不會給予利息。恒生以及中銀香港等均有提供黃金存摺戶口服務，投資者可以簡單地跟貼金價走勢，當然一旦金價轉跌，也要承受損失。

【ETF 透明度高 買賣方便】

理論上，黃金ETF的價格透明度高，每當投資者買入黃金ETF時，基金就會買入相應價值的實物黃金，並存放於託管人設有高度保安設備的儲存庫內，但部分ETF則是透過衍生工具的方式來追蹤金價，而非直接買入黃金。

黃金ETF的好處是可在股票交易時段買入賣出，流通性高。黃金ETF的入場費低，譬如價值黃金的股價為45元左右，每手股數100股，即五千元以下便有交易。雖然黃金ETF設有基金管理費，但一般黃金ETF的總開支比率都不會超過每年1%。

【大行紛唱好 專家憂超買】

今年國際金價強勢。僑鑫金融集團大宗商品主管張強生指今年金價波幅大，疫情開始時曾急跌至每安士1,460美元，及後升幅擴大，主因是投資者買入黃金ETF實貨避險。

惟他認為金價開始出現超買，在多間大行唱好金價下，令投資者陶醉於牛市氣氛，金價試高位後或會出現泡沫。而金價已充分反映疫情因素，多個國家更有消息指年底會有疫苗推出市場，加上美匯未至於貶值，與美元走勢背道而馳的黃金價格升勢受限。

除非中美緊張關係升級，否則金價難再破頂，故張氏建議，投資者在金價升穿2,000美元時買入避險要三思而後行。

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