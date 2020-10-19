全球經濟：企業併購交易額上季大增78%

企業逐漸適應新冠肺炎疫情發展，一度受制的併購交投升溫，有報告顯示，今年第三季全球併購交易額呈年內首度上升，7月至9月間公布的併購交易額超過了去年同期，達到7,860億美元(約6.13萬億港元)，較4月至6月增長3,460億美元，即按季飆升78%。

富而德律師事務所(FBD)最新併購報告指，隨着全球範圍放寬封城等限制措施，經濟開始復甦，大額交易亦回升。在錄得的9,670宗併購交易中，100億美元以上的收購共佔10宗，其中包括一筆超過400億美元的交易。報告亦指，第三季美國仍是全球併購市場中最為活躍的地區之一，交易額佔3,580億美元，並參與其中七宗大額交易，而亞太區併購交易價值1,890億美元。

當中，科技、媒體及通訊行業(TMT)表現強勁，該領域交易佔併購總金額、總交易量分別達40.21%及28.29%，達3,159億美元及2,736宗。另外，FBD認為，不少公司都希望通過規模效應以渡過難關，因此未來同等規模公司之間的併購活動將增加。

另一金融數據公司Refinitiv早前亦公布，上季全球併購額逾1萬億美元(約7.8萬億港元)，創1998年以來的同期新高。惟即使第三季重現併購熱潮，仍無法彌補上半年低迷市況。今年首九個月累計，全球併購額較去年同期仍減21%至2.2萬億美元，其中美國併購額8,000億美元，按年減43%。

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