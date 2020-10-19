TVB「疫」市推虛擬活動

TVB在「全港小學生運算思維比賽2020」中，展示了舉行大型虛擬活動的能力。

香港是國際活力之都，各行各業的活動從未間斷，例如開幕典禮丶發布會丶展銷會等。然而，一場世紀疫症令大部分活動停頓，商家失去創造商機及提升品牌知名度的機會。有見及此，香港最大電視台電視廣播(00511，TVB)與時並進，推出全新「TVB Virtual Event Power」，在疫情艱難時刻為企業籌辦嶄新虛擬活動，讓活動全面走進數碼化。

TVB一直以來為客戶度身訂造活動策劃及市場推廣方案，近年更積極推廣此服務，並集結各項優勢，成為 「TVB Event Power」。

電視廣播市場及營業部總監(策略拓展)尹錦輝表示，TVB Event Power為企業提供全方位服務，由策劃、布景及圖像設計、場地設置、影片製作、藝員參與、活動統籌，到公關宣傳等一條龍服務。而TVB在硬件及軟件上均具備優勢，包括專業的創作、製作及技術支援團隊、龐大藝人資源及強大的宣傳平台等，具備創意和高執行力的人才，能為每位商家度身訂造最合適的方案。客戶以合理的價錢，便可透過電視和社交媒體取得更全面的宣傳覆蓋率。

經TVB Event Power策劃的活動數量近年持續增長，但年初疫症突然來襲，令經濟活動陷於停頓。他續指：「可幸的是，有危才有機，我們迅速應變推出虛擬活動策劃方案TVB Virtual Event Power，將實體活動轉移線上，讓客戶恢復產品推廣及業務。TVB為客戶舉辦大大小小的虛擬活動，策劃及宣傳成效令人滿意。疫情持續反覆，相信虛擬活動會成為趨勢。」

他舉例，TVB今月展示了舉行大型虛擬活動的能力，包辦「全港小學生運算思維比賽2020」的製作、實時直播、安排藝人司儀、活動流程管理等，讓約300名參賽學生分組於多間視像會議室內展示及解說參賽應用程式作品，逾20位評審即時網上與學生交流及發問。又例如在今年三月底的「中國移動香港5G啟動禮」，為了在疫情期間減少來賓人數，啟動禮上實時直播5G支援的VR技術，覆蓋傳統電視和Facebook，把5G推廣予廣大的觀眾群。

尹錦輝稱，虛擬活動的優勢是沒有地域及場地大小限制，只要透過線上平台，全球海外人士也可參加，參與人數不設上限，且更能準確收集受眾數據，建立大數據庫，節省時間和成本。在未來，客戶的產品和服務更有機會推廣至大灣區，這將會是其中一個發展方向。

虛擬活動可以連接超過1,300萬TVB社交媒體用戶，準確向目標客群傳遞銷售訊息及互動，再借助電視宣傳及Big Big Shop網上銷售，令活動「既可Show又可Sell」，提升品牌影響力，創造龐大商機。

尹錦輝表示，一年一度的香港動漫電玩節便是一個很好的例子。展覽因疫情未能如期舉行，TVB為主辦單位製訂虛擬《big big動漫節》，藝人於直播電視節目中介紹及展示超過30個商戶的逾千件商品，觀眾可即時於Big Big Shop手機應用程式購買，是虛擬展銷會、電子商貿及電視推廣結合的完美示範。

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