【專家點評】周樂樂：市場基本面趨穩　宜吼低估值板塊

過去一周，A股因經濟展現韌性以及投資者對中美摩擦擔憂鈍化而繼續走高，包括上證綜指，深證成指在內的主要指數全線上漲。申万一級行業上，28個行業中僅電子，休閒服務和房地產3個行業下跌。一周最強的五大行業是紡織服裝漲7.68%、銀行漲6.16%、採掘漲3.77%、醫藥生物漲3.23%、化工漲3.19%。數據上來看，傳統性行業明顯走強，主要是得益於國內經濟復甦超預期、穩外貿穩外資等政策的持續釋放帶來的業績與估值的修復性回升，出現市場切換至低估值的趨勢。

從美國與國內的消息面看，市場對美國大選、中美摩擦、中國經濟面等基本面因素的憂慮正在減弱。美國大選終局即將來臨，市場也預期了在大選獲勝前不會推出刺激方案，刺激方案的談判結果對市場影響不會太大。同時，中美摩擦邊際上出現的一些緩和現象，如英特爾、AMD恢復對華為供貨等現象，這些因素都會使得投資者情緒會有所提升。

國內的經濟情況而言，9月製造業PMI為51.5，連續7個月位於榮枯線上，表明製造業持續恢復，供需兩端同步回升，國內經濟恢復態勢良好。出口方面國內同比延續近雙位數的高增長，9月出口增速刷新一年半高點。強勁的貿易表現表明中國出口商正從疫情的衝擊中迅速恢復。在國內良好基本面以及強勁貿易數據支撐下，人民幣對包括美元在內的多種貨幣繼續維持升值趨勢。值得注意的是最新公布9月金融數據遠好於市場預期，令市場憂慮貨幣政策收緊，且市場利率在回升。

另外，國家高度重視對資本市場的改革，10月9日國務院發布了《關於進一步提高上市公司質量的意見》，同時，證監會主席易會滿表示適當時機全面推進註冊制。該些政策將進一步完善資本市場製度以及提高上市公司質量，起到發揮市場優勝劣汰的作用，同時也將進一步提升優秀公司的溢價以及A股市場對優秀公司和外資的吸引力。

綜合來看，市場基本面趨穩，市場氣氛好轉，預計將吸引增量資金入市，推動低估值板塊估值修復。投資策略方面，短期的擾動有望帶來介入良機，建議部署受益於國內經濟消費復甦的家電、汽車、家居等子行業，以及把握以「十四五」主要政策最為受益方​​向，包括新能源(新能源汽車，風電和光伏)、軍工、半導體等相關領域。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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