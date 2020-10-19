【專家點評】陳政深：港股偏強 破頂股未屆食胡時
2020年10月19日 07:30
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港股連升三星期，恒指上周五(16日)在中資金融股走勢改善下向上，四大國有商業銀行均告升穿50天線，從而令全周升逾1%。技術上，恒指10天線亦在日前升穿20天線，亦逐步逼近50與100天線的匯聚之處，即24,600點水平。
而參考黃金分割，恒指暫時在今年高低位38.2%的24,206點及50%的25,154點之間整固，同時亦需時消化7月及8月之間形成的蟹貨，一時之間亦未必太易突破，惟從資金流向以及歷史數據看，10月仍可看俏，第4季甚至有機會挑戰26,000點的位置。當然，中資金融股的基本因素麻麻，投資者或會擔心，當弱勢股上升，大市升勢或已漸屆告一段落；然而當多隻中資金融股都升穿50天線，卻反映港股處於強勢，似漸漸扭轉由年中至今的下降軌。形態上，恒指慢慢形成頭肩底，頸線處於24,800點，一旦突破，量度目標為26,300點，亦都是另一迹象，預視港股下方支持較上方阻力為強。
組合配置上，新經濟股份仍應看高一線，科網巨頭仍未屆「食胡」之時，反而每有回調均是吸納時機。至於筆者上周提及的雷蛇(01337)上周破頂，但明顯未足以反映金融科技憧憬之因素，亦值得持續留意。
另外，另一隻本欄較早時留意的周黑鴨(01458)亦在上周破頂，惟高位略見回吐。內需板塊持續見資金流入，然而其成交有所減少，沽壓相對有限，且股價早前偏離10天線，回吐亦屬合理。公司早前表示，於9月約有400家特許經營店，已幾乎接近全年目標，單在8月及9月，已新增150家店舖，而9月份的可比較店舖銷售額，亦已回復至年初因疫情而封鎖時的70%，進度較第二季的50%有更明顯改善。銷售網絡未來可望持續帶動公司增長，值得持續收集。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，關連人士持有騰訊、阿里及美團)
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