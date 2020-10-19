【專家點評】陳政深：港股偏強　破頂股未屆食胡時

港股連升三星期，恒指上周五(16日)在中資金融股走勢改善下向上，四大國有商業銀行均告升穿50天線，從而令全周升逾1%。技術上，恒指10天線亦在日前升穿20天線，亦逐步逼近50與100天線的匯聚之處，即24,600點水平。

而參考黃金分割，恒指暫時在今年高低位38.2%的24,206點及50%的25,154點之間整固，同時亦需時消化7月及8月之間形成的蟹貨，一時之間亦未必太易突破，惟從資金流向以及歷史數據看，10月仍可看俏，第4季甚至有機會挑戰26,000點的位置。當然，中資金融股的基本因素麻麻，投資者或會擔心，當弱勢股上升，大市升勢或已漸屆告一段落；然而當多隻中資金融股都升穿50天線，卻反映港股處於強勢，似漸漸扭轉由年中至今的下降軌。形態上，恒指慢慢形成頭肩底，頸線處於24,800點，一旦突破，量度目標為26,300點，亦都是另一迹象，預視港股下方支持較上方阻力為強。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，關連人士持有騰訊、阿里及美團)

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