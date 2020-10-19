康宏環球擬於11月底舉行股東會 動議撤換董事局成員
2020年10月19日 07:40
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康宏環球(01019)公布，訂於11月26日下午6時正假座香港灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東特別大會，藉以考慮並通過普通決議案，包括動議罷免陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、馮雪心及王利民於公司之董事職務，由通過該決議案起立即生效。
另動議委任馬時亨、石禮謙、郭曉群、Tam Lai Ling、Habibullah Abdul Rahman及Terence Shu-Yuen Cheng為公司之董事以填補上述決議產生之空缺，由通過該決議案起立即生效。
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