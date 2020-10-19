【名家筆陣】李秀恒：發行iBond創造多贏

時隔四年，政府上周宣布再次發行通脹掛鈎債券（iBond），目標發行金額為一百億港元，並可視乎需求增加至一百五十億元。筆者認為，政府在本港通脹壓力大幅放緩，且於7、8月連續兩個月出現通縮的情況下，仍推出對抗通脹的債券，很明顯是希望在全球經濟不景，且儲蓄利率近乎零的環境下，為市民提供一個保本且穩定的投資產品，以達到還富於民，惠民紓困目的。

今次iBond最引人矚目之處，莫過於政府將俗稱「保底息」的最低回報保證息率，由過去的一厘上調至兩厘，升幅達一倍。綜觀現時普遍銀行一年港元定期存款利率只有0.5至0.8厘，iBond的回報可謂是相當不錯，加上在通脹或通縮的情況下，iBond都可以保本，可說是穩健的投資選擇。

對特區政府而言，由於推出了三輪抗疫基金救市，政府2020至2021年度的綜合赤字增加至超過3,000億元，財政儲備從逾萬億降至約8,000多億元，十分接近2003年沙士後的水平。若繼續不計成本地派錢救市，就算「金山銀山」也會有耗盡的一天。因此，現時趁低息發債，可為政府增加多一些應變資金，或進行其他投資，並以固定比率分帳撥還政府的財政儲備，以減輕政府的財政壓力。

事實上，受新冠疫情、美國減息及環球央行「放水」幾大因素影響，全球低通脹和極低息環境相信仍會持續一段時間。特區政府此時推出保本且利息較銀行儲蓄高的投資產品，有助紓緩市民對經濟前景的悲觀情緒，幫助市民減輕財政壓力。因此，政府應觀察今次市民認購iBond的情況，如果市民反應熱烈，不妨擴大發債規模，或考慮恒常化發行iBond，令更多的市民可以受惠。縱使未來通脹或因疫情消失而出現回升，但綜合過去政府把發債所得資金通過外匯基金投資的表現來看，長期回報足以應付通脹的升幅。

不過，由於iBond的「保底」回報比一些短期美國國債還高，因此有消息指部分機構性投資者及基金有意在二手市場大手吸納，政府需做好監管工作，才能令iBond有效地發揮還富於民的作用。此外，政府早前還有意發行銀色債券和綠色債券等產品，由於香港債市一向不如其他國際金融中心活躍，增加債市產品及擴大iBond規模，有利刺激市民投資債市的意欲，推動債券市場的進一步發展，達致政府財政、市民荷包以及金融市場三方都能獲益的目標。

香港經貿商會會長 李秀恒

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299