【股民熱話】美國大選後可能出現的三個情景　你估開邊瓣？

距離11月初美國總統大選愈來愈近，拜登和特朗普的選情上上落落，戰況愈來愈緊張。繼特朗普染疫後，拜登陣營又出現染疫恐慌，總之成個美國，好似屋漏兼逢連夜雨，是非瘟疫衰運接踵而至！

如今股民最想知道的，是美國大選後會係咩境況。筆者認為，有呢三大可能性！

第一個可能性，係特朗普順利連任。那美國政府的反華政策不再須要為選票而留手，第二份制裁名單、封殺中企、第二階段貿易談判，將全速向中國發炮，中美角力會不斷升級，世界難有寧日，金融市場會再起波瀾。

第二個可能性，係拜登當選，但特朗普唔肯認輸，搞搞震挑戰賽果，搞到美國政局立立亂，拖慢推出刺激經濟措施，末季美國經濟勢危，明年展望不容樂觀，美股亦有機會因為特朗普敗選而大冧。

最後一個劇本，係無論特朗普或拜登當選，兩黨無法取得兩會控制權，那未來美國政策路難行，政經都難有大起色，美國經濟繼續差，拖累全球經濟之餘，更能凸顯中國經濟復甦對支持全球經濟的重要，資金會繼續由歐、美轉投新興市場，西方不亮東方亮。

到底結果如何，筆者都冇水晶球。反正投資者有心理準備，若然大選後美國出現亂局，美股大跌，港股唔會有幸免；若大選後美股做好，港股只係跟大隊，撐到隻螞蟻集團完成中、港兩地上市，都係要回。始終疫後經濟復甦冇起色的話，唔見得港股有好大上升動力，靠近年關市場流動性又會趨緊張，企業倒閉和勞工失業的情況惡化，加上認購大型IPO的資金若選擇離場，更會考驗香港股、匯穩定。

說到底，無論美國大選後開邊瓣，論贏面都不見得值博，更別期望有大牛市出現。所謂「有備無患」，各位別低估年底前的潛在動盪，做好防範為宜。

東網產經專欄作者 帥哥

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