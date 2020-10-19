【市前重點睇】道期升逾百點 金價1900美元爭持
2020年10月19日 08:01
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●美匯指數企93.72，離岸人民幣(CNH)高見6.6929，港匯見7.7502，美元兌日圓處105.44，歐元報1.1713，英鎊企1.2923。金價於1,900美元關爭持。布油見42.98美元，紐油一至40.96美元。道指期貨升逾百點。
●道指上周五(16日)早段最多曾升348點，其後升幅收窄，收報28,606點，升112點或0.39%，結束連續3日跌勢；標指收報3,483點，升少於1點或0.01%；納指收報11,671點，跌42點或0.36%。 https://bit.ly/3lUs8TI
●【大師之見】麥樸思：大選結果爭議恐拖冧美股，無懼中美關係。 https://bit.ly/3lTysdZ
●克魯格曼警告！特朗普落敗，仍可「大搞破壞」禍害全球。 https://bit.ly/31cpIba
●美國政府至9月底止的財政年度，錄得預算赤字3.1萬億美元，創紀錄新高，為之前紀錄的兩倍多，主要由於新冠肺炎疫情使政府收入大縮，而支出同時大幅增加。 https://bit.ly/31gbupB
●擔心放水太多！聯儲局討論收緊金融監管，防資產泡沫。 https://bit.ly/3kfvosg
●中國8月減持54億美元美國國債。
●美國9月零售按月升1.9%，3個月最勁。
●美國10年期國債孳息率升1.34點子，報0.7456厘。
●港股ADR指數上周五收報24,489點，升103點或0.42%。
●即月恒生指數夜期上周五收報24,424點，升69點，高水37點，成交13,524張。
●紐約11月期油上周五收報每桶40.88美元，跌8美仙或0.19%，全周累升約0.69%。布蘭特12月期油收報每桶42.93美元，跌0.23美元或0.53%，全周累升約0.18%。
-OPEC+委員會開會在即，俄及沙特加強石油外交。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,906.4美元，跌2.5美元或0.1%，全周計累跌約1%，為3周以來首次錄得跌幅。美匯指數報93.7，跌0.17%。
●英國富時100指數上周五收股報5,919點，升87點或1.49%；法國CAC指數收報4,935點，升98點或2.03%；德國DAX指數收報12,908點，升205點或1.62%。 https://bit.ly/3lU2wWP
●傳英國官員準備弱化有違脫歐協議的內部市場法案，以爭取與歐盟達成協議。
●經濟變天！印度料2050年成為世界「三哥」。 https://bit.ly/3dBESLU
●中國周一(19日)將公布重磅經濟數據，第三季國內生產總值(GDP)料增長5%以上，9月工業增加值和零售均料提速。
●抗衡美國！深圳將推股指期貨，開展創新企業CDR試點。 https://bit.ly/2HegPXh
●中國通過出口管制法，在與美國較量中保護關鍵技術。
●中國經濟：首9個月實際使用外資按年增長5.2%。
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