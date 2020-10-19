【市前重點睇】道期升逾百點　金價1900美元爭持

●美匯指數企93.72，離岸人民幣(CNH)高見6.6929，港匯見7.7502，美元兌日圓處105.44，歐元報1.1713，英鎊企1.2923。金價於1,900美元關爭持。布油見42.98美元，紐油一至40.96美元。道指期貨升逾百點。

●中國8月減持54億美元美國國債。

●美國9月零售按月升1.9%，3個月最勁。

●美國10年期國債孳息率升1.34點子，報0.7456厘。

●港股ADR指數上周五收報24,489點，升103點或0.42%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,424點，升69點，高水37點，成交13,524張。

●紐約11月期油上周五收報每桶40.88美元，跌8美仙或0.19%，全周累升約0.69%。布蘭特12月期油收報每桶42.93美元，跌0.23美元或0.53%，全周累升約0.18%。

-OPEC+委員會開會在即，俄及沙特加強石油外交。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,906.4美元，跌2.5美元或0.1%，全周計累跌約1%，為3周以來首次錄得跌幅。美匯指數報93.7，跌0.17%。

●傳英國官員準備弱化有違脫歐協議的內部市場法案，以爭取與歐盟達成協議。

●中國周一(19日)將公布重磅經濟數據，第三季國內生產總值(GDP)料增長5%以上，9月工業增加值和零售均料提速。

●中國通過出口管制法，在與美國較量中保護關鍵技術。

●中國經濟：首9個月實際使用外資按年增長5.2%。

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