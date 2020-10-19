阿里巴巴近280億元增持高鑫零售　持股量升至72%

根據買賣協議，阿里巴巴擬向Auchan Retail International S.A.及其子公司歐尚零售一方收購高鑫母公司吉鑫控股約70.94%股份，而吉鑫持有高鑫的51%股份。

交易完成後，阿里巴巴將併表高鑫的財務業績。股份購買須待滿足慣常完成條件後方告完成。

高鑫零售股價最多炒高近30%，暫高見10.3元；阿里巴巴暫高見299.4元，升幅1.8%。

完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.1元的要約價，以現金就高鑫的全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約。根據該全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億元收購其他股東持有的高鑫股份。

黃明端在擔任高鑫零售首席執行官的同時，也獲委任為公司董事會主席。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴2017年戰略投資高鑫零售，並與歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，這是集團新零售戰略布局中的重要一步，也為中國商超領域創造新機遇與新價值奠定了堅實基礎。高鑫在首席執行官黃明端的帶領下，與阿里巴巴數碼經濟體內的各業務實現協同、推動數碼化升級，取得了優異成績。

張勇續稱，新冠肺炎疫情以來，消費者生活方式及企業營運的數碼化發展提速。面對這一高度確定的大趨勢，阿里期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略，把握中國商超領域的發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。

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