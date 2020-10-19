基石藥業治療T細胞淋巴瘤藥獲美FDA授予孤兒藥資格認定
2020年10月19日 08:03
東網電視更多新聞短片
基石藥業(02616)公布，美國食品藥品監督管理局(「FDA」)授予其PD-L1舒格利單抗(CS1001)孤兒藥資格，用於治療T細胞淋巴瘤，是繼2020年7月美國FDA授予其抗PD-1單抗CS1003用於治療肝細胞癌的孤兒藥資格後，基石藥業免疫療法產品線獲得美國FDA授予的第二個孤兒藥資格認定。
美國FDA孤兒藥資格認定源自 「孤兒藥法案」，是美國FDA鼓勵開發用於治療罕見病創新藥的措施。凡獲得孤兒藥資格認定的新藥，其贊助人可獲得7年市場獨佔權。此外，美國FDA對孤兒藥有稅費優惠、減免處方藥使用者費用、研發資助、方案協助和快速審批通道等一系列的配套措施。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！