基石藥業治療T細胞淋巴瘤藥獲美FDA授予孤兒藥資格認定

美國FDA孤兒藥資格認定源自 「孤兒藥法案」，是美國FDA鼓勵開發用於治療罕見病創新藥的措施。凡獲得孤兒藥資格認定的新藥，其贊助人可獲得7年市場獨佔權。此外，美國FDA對孤兒藥有稅費優惠、減免處方藥使用者費用、研發資助、方案協助和快速審批通道等一系列的配套措施。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299