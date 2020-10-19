【專家點評】古勝：建設銀行宜候低再作部署

上周五(16日)港股反彈最多近300點，收市報24,386點升228點，成交額縮至1,130億元。老古認為，只要短線收市唔跌穿24,000點，應該都仲係上落市格局，後市仍然有機會上望阻力24,800點，甚至25,200點。至於到時有貨走唔走，咁就要自己決定喇！始終美國總統大選愈來愈近，風險亦都愈來愈高。

照咁睇，內銀股似乎好壞參半，博唔博都在兩可之間。而走勢方面，建行本月7日低見4.93元，見多年低位，其後拾級而上，上周五反彈至5.56元，累升近13%，短期升幅過巨，料上方阻力位為5.8元，較值博是候調整至5.3元邊再小注一試，向下收市跌穿5.1元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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