【專家點評】古勝：建設銀行宜候低再作部署
2020年10月19日 08:15
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
上周五(16日)港股反彈最多近300點，收市報24,386點升228點，成交額縮至1,130億元。老古認為，只要短線收市唔跌穿24,000點，應該都仲係上落市格局，後市仍然有機會上望阻力24,800點，甚至25,200點。至於到時有貨走唔走，咁就要自己決定喇！始終美國總統大選愈來愈近，風險亦都愈來愈高。
近日內銀股備受資金追捧，當中的龍頭建設銀行(00939)仲值唔值博？大行摩根士丹利指，內地9月份社融增速加快至13.5%，主要受政府發行債券、長期企業債及家庭信貸增加帶動，料可支持銀行核心業務的股本回報。但要提防隨信貸趨勢持續，銀行或要面對收緊貸款額和相關收緊政策的風險。
照咁睇，內銀股似乎好壞參半，博唔博都在兩可之間。而走勢方面，建行本月7日低見4.93元，見多年低位，其後拾級而上，上周五反彈至5.56元，累升近13%，短期升幅過巨，料上方阻力位為5.8元，較值博是候調整至5.3元邊再小注一試，向下收市跌穿5.1元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！