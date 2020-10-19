【專家點評】潘梓生：金價短線料先整固

近日市場聚焦於美國總統大選，在總統辯論及特朗普突然感染新冠肺炎後，拜登入主白宮的呼聲愈來愈高，市場價格亦逐漸反映，投資者認為拜登當選的機會愈來愈大，拜登大力提倡新能源投資，近期美國新能源股繼續急升趨勢，同時賭博公司繼續調低拜登獲選的賠率，反映11月初的總統選舉懸念逐漸降低。

就金價而言，有分析認為無論拜登當選與否金價都應受惠，因為若拜登當選，金價將因市場避險和特朗普可能提出選舉呈請而令金價受惠。而若特朗普當選，將全面增加舉債及推行刺激政策，美元將下跌並將提升通脹預期，令金價因此受到支持。不過，距離總統選舉仍有一段時間，加上現時市場已大致認為拜登將成功當選，在金價升至重要阻力後，繼續反彈空間理應有限。

筆者認為，金價走勢與實質利率走向仍然大致相同，即通脹預期及市場風險胃納才是主宰金價去向的重要指標。而由於央行的貨幣政策變動有限，通脹預期變化也相應有限，並將限制金價大幅上升的空間。現時金價再次逼近1,920美元的重要阻力，相信後市將受阻回落，短線應先於1,890至1,920美元整固。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299