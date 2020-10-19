新股專輯：傳螞蟻集團周一尋求港交所批准IPO

繼早前美國有意把部分中概股從美國資本市場踢走後，近日再傳華府出招限制全球歷來最大規模新股螞蟻集團的招股活動，惟報道引述消息指出，螞蟻集團香港首次公開發行(IPO)獲得中國證監會批准，計劃周一(19日)尋求香港交易所的批准。

報道稱，中國證監會預計本周將批准螞蟻集團上海科創板IPO，預計會在美國總統大選後幾天開始掛牌交易。

此外，外媒報道，雖然螞蟻有被美國政府納入貿易黑名單的風險，但集團在與投資者初步討論後，計劃將估值目標由之前預估的2,500億美元(約1.95萬億港元)基礎上，至少提高約12%，至2,800億美元。事實上，該公司早前已將目標估值由2,250億美元，調升至2,500億美元。

螞蟻集團發言人早前稱，不了解美國政府任何有關的討論，現時仍正有序推進上市計劃。該公司擬在中港兩地集資最多350億美元。

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