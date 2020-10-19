【專家點評】陳正犖：澳元趨跌　或下試0.705

上周澳洲央行公布上次議息紀錄，行長洛威發表鴿派言論，表示面對不明朗因素持續增加，當局會更加看重實際通脹，多於通脹預測數字，亦聲稱未來至少3年都不會加息。

我們預期，即使2020年當局或不會再度減息，但有機會買入更多長債，令國債孳息率曲線趨平，以支持經濟復甦。加上市場對澳洲央行11月減息的預期升溫，於未來數周或會打壓澳元投資氣氛。所以我們認為，短期澳元弱勢或持續，表現可能落後於歐洲貨幣和避險貨幣。

技術上，澳元兌美元已跌穿0.7140重要支持，若進一步下跌，有機會下試0.7050，甚至是9月低位的0.7006，下一支持或為200天線和6月低位的0.6777至0.6788。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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