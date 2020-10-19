亞洲股市：日澳股齊漲1% 韓股穩升
2020年10月19日 08:54
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市向好，日本日經225指數高開133點或0.5%，報23,543點，其後升幅一度擴大至245點或1%，報23,656點。
日本9月份進出口表現各異，月內出口按年下降4.9%，預估下跌2.4%，差過市場預期；進口按年下跌17.2%，預估下滑21.4%，好過市場預期。期內對中國出口按年增14%，而對美國出口亦按年增長0.7%。
南韓首爾綜合指數高開11點或0.4%，報2,352點，之後曾升19點或0.8%，報2,361點。
澳股輕微低開後回升，最多升過62點或近1%，至6,447點。
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