【專家點評】沈振盈：大市升勢持續　料反覆向上

過去一周，大市反覆中向好，上周一急升逾500點後，遇上八號風球休市，上周三高開上24,800點水平後急速回落，出現回吐。上周四恒指一度打回原形，跌回24,100點水平，還幸到了上周五，港股回復升勢，收復24,200點的重要關口。

10月份市況大幅波動，走勢的飄忽，較九月份為甚，首兩周高低波幅已逾1,300點。而且，大升大跌的原因完全沒法去估算，純粹是一些突發的事件或政治因素。愈是臨近美國總統大選，愈見兩黨各出奇謀，每一番言論及行為，都不可用常理去解釋。預期由現在到大選前夕，同樣的情況會不斷出現，投資者應該在注碼及風險管理方面，打醒萬二分精神，不宜過分進取。

從玄學角度分析，「丙戌」月天干屬火地支屬土，在秋季對股市有利。所以，自10月8日(寒露)至11月7日(立冬)，大市持續升勢，反覆向上為主。

本周每日的股市走勢預測：

周一(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況有震盪。

周二(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，出現升勢。

周三(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，持續走強。

周四(戊戌日)：天干地支皆屬土，全土之局，略為回吐。

周五(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆偏軟。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299