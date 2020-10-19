傳有信託公司以高中籤率作招徠 引散戶投資認購螞蟻新股

螞蟻集團為今年全球注視的新股，除了一眾機構投資者熱切追逐外，不少散戶亦希望能夠在螞蟻招股時抽中股份賺快錢。然而，預期公開招股將錄得大幅超額認購，市場消息稱，有信託基金公司以中籤率較高為賣點，吸引散戶透過他們認購螞蟻。

然而，業內人士稱，若信託基金成立目的是集資抽新股，而沒有申請證券牌照，很大機會已違反證券條例。再者，新股分配沒有一定模式，機構投資者未必一定獲分更多股份，懷疑透過信託公司認購新股，可以增加中籤率的可信性。

螞蟻集團上市經歷不少波折，外電引述最新消息稱，螞蟻IPO已獲得中國證監會批准，並計劃周一(19日)尋求通過港交所上市聆訊，完成後就可推進中港上市。

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