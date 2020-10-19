薩默斯：美國債務上升不會使美元崩潰

外媒報道，美國前財政部長薩默斯表示，儘管聯邦債務增加，但美元不會崩潰，並敦促政府加大經濟刺激力度，以抵銷新冠肺炎大流行的衝擊。

他指出，美元是世界的避風港，是人們對世界狀況感到不安時資金進入的地方。對於美國債務水平不斷上升，他認為感到擔心是有道理的，但是在接近零利率的環境下，政府可以負擔更多的借貸。與其將錢借給信譽良好的公司，不如將其優先用於幫助失業和低收入家庭。

此外，他重申對新冠肺炎疫情將使美國經濟損失16萬億美元(約124.8萬億港元)的預測。

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