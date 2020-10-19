中國經濟：吳卓殷料第四季GDP增長6%

中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，低於預期的5.5%。其中，9月份規模以上工業增加值按年增長6.9%，社會消費品零售總額按年增長3.3%。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，內地第三季在製造和生產方面的回升符合預期，但服務業的增速稍為跟不上預期，反映儘管內地上季已復工復產、投資回升，但服務業仍較受疫情帶來的不利影響。

他指該行暫時仍維持中國今年全年GDP增長2.2%的預測，並料第四季GDP按年增長6%至6.5%。今季經濟表現會較波動，一來要看內地消費者信心和可支配收入情況能否帶動消費有更大回升，二來要觀察地緣政治因素的發展、全球需求會否同步回升，將影響內地出口表現。

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