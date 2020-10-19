【大行報告】中金料內地保險業上季新業務價值跌14%
2020年10月19日 10:43
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外電報道，中金預計中國保險業第三季度新業務價值按年下降14%，淨利潤按年下降2%，但較上半年下滑21%有所改善，符合市場預期。
中金報告指出，疫情對居民收入預期產生負面影響，進而導致需求端短期有所收縮。該行稱，各險企新業務趨勢分化，預計中國平安(02318)和中國太保(02601)第三季新業務價值按年均下降25%。又預計中國人壽(02628)第三季新業務價值按年下降，從而令首三季新業務價值按年增速放緩至4%。此外，預計新華保險(01336)和中國太平(00966)第三季新業務價值增速改善，其中後者按年大幅增長。
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