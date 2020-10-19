亞洲股市：UNIQLO母企市值超越任天堂

UNIQLO母企日本迅銷集團股價上周五(16日)創新高，當日市值按收市價計高達7.78萬億日圓(約5,728.5億港元)，更超過日本遊戲開發商任天堂的7.62萬億日圓市值。

雖然周一(19日)迅銷股價有所回吐，市值回落至7.75萬億日圓，但仍較任天堂的7.65萬億日圓高。

迅銷上周四公布，截至8月底止上一財政年度，錄得總收益減少12.29%至2萬億日圓，純利倒退44.42%至903.57億日圓，期內門店等減值虧損高達230億日圓。

不過，集團稱日本及大中華的UNIQLO業務復甦勝預期，預期本財年業績可望回到接近巔峰。

而在最先擺脫疫情的大中華地區，迅銷計劃2021財年開店100家，與上財年的76家相比進一步加速。

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