A股快報：內地玉米價格創近四年新高　登海種業半日漲逾7%

據內媒報道，在中秋及十一「雙節」之後，玉米價格錄得較大幅度上升，現貨玉米均價最高超過每噸2,600元人民幣(下同)，創近4年新高。目前，山東、河北、內蒙古及部分東北地區的玉米已經上市，但其價格仍上漲。

數據顯示，玉米主要期貨合約價格10月16日最高上升至每噸2,602元，創下2004年9月該合約上市以來新高，最新收報每噸2,601元，本年以來累計升幅逾43%。

隨着玉米價格揚升，相關股份股價亦水漲船高。其中以玉米為主要種植作物的北大荒半日收漲3.1%。國內玉米種子生產規模中處領先水平的登海種業炒高7.6%。萬向德農亦升2%，荃銀高科飆6%。

據農業農村部信息中心和國家糧油信息中心的數據顯示，2020至2021年度的玉米產量將達2.65億噸，按年增加400萬噸，但2020至2021年度玉米國內消費量的預測值較2019至2020年度增加1,300萬噸至2.93億噸，預計2020至2021年度的玉米需求缺口為2,800萬噸。

華創證券指出，近年內地玉米需求大幅度增加，包括飼料用玉米，以及工業用酒精、燃料乙醇、澱粉等，但受制於天氣等原因，內地玉米產量增長幅度不大。

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