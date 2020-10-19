【期權攻略】陳偉明：博港股向上假突破回落

國家領導人於上周初南巡，市場憧憬或有新政策出台，港股於上周一(12日)急升逾500點後，再在8號風球後的上周三(14日)續升高見24,809點。

另一方面，憧憬監管機構放寬銀行讓利要求，中資金融股轉強勢，其中內銀股升幅顯著帶動港股上周五(16日)開始反彈回升，而最新消息指屬於民主黨的美國眾議院議長佩洛西對大選前新一輪刺激經濟方案仍感樂觀，加上人行逆回購放水，港股今早繼續回升至大約24,700點。

整體來說港股始終未見明顯方向，但技術走勢有轉好迹象，港股短期波動區間有機會轉移至24,100至25,000點。市場聚焦內地10月底舉行五中全會，及美國新一輪大型紓困方案的談判進展。由於美國共和民主兩黨就疫情紓困措施方面仍有很大分歧，筆者對美國總統大選前能成功推出大型紓困方案並不感到樂觀，因此對高追做好仍然保守。

策略上傾向在期指24,805之上Short Call 11月26,000點恒指期權，博出現向上假突破回落。如果Short Call開倉後，事後證實陽燭收市升穿24,805點，則補倉Long Call 10月份價外600點恒指期權買保險對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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