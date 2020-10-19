【fb直播】內銀股愈升愈有 大師醒你部署

花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午11:30於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀和訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！

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