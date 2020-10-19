【fb直播】內銀股愈升愈有 大師醒你部署
2020年10月19日 11:14
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港股周一(19日)繼續做好，內銀股承接上周升勢，上望空間仲有幾大？揀領漲的建設銀行(00939)，還是其他同業如工商銀行(01398)更值博？其他金融股滙豐控股(00005)及內險股亦向上，投資者點部署好？大市氣氛改善，港交所(00388)又揀得過嗎？
傳螞蟻集團香港IPO申請，獲中國證監會批准，料本周在港交所聆訊。另有外電報道指，螞蟻計劃將首次公開招股估值目標提高到至少2,800億美元，比之前目標高一成二，對阿里巴巴(09988)股價刺激作用有幾大？
蘋果公司首批新iPhone大賣，手機設備股瑞聲科技(02018)可追落後？
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