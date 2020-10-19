港元拆息︰1個月升至0.36厘
2020年10月19日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘；1星期報0.14厘；與樓按相關的1個月升至0.36厘；3個月企0.54厘水平。
19/10/2020
隔夜 0.05750厘
1星期 0.14661厘
2星期 0.25964厘
1個月 0.36786厘
2個月 0.44125厘
3個月 0.54196厘
6個月 0.68893厘
12個月 0.86304厘
16/10/2020
隔夜 0.07464厘
1星期 0.13107厘
2星期 0.23982厘
1個月 0.35560厘
2個月 0.43232厘
3個月 0.54196厘
6個月 0.69196厘
12個月 0.86821厘
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