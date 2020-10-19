【高盛推介】騰訊反彈重上560元水平　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(16日)反彈升約0.9%。周一(19日)早段繼續反彈，高見568.5港元後升幅收窄。

有調查機構發表報告，指今年7至9月，內地移動遊戲市場實際銷售收入達508.49億元人民幣，按年升近25%。當中騰訊旗下手遊《王者榮耀》及《和平精英》分別居遊戲收入首兩位。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證在上周四(15日)錄得約2,440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。另一方面，雖見近日資金沽出淡倉，但以上周的4個交易日計，則分別共錄得約2,110萬及1,680萬元資金流入認沽證及熊證。進而觀察港股通資金流向，則見北水追捧騰訊，當中上周4個交易日皆錄得資金淨買入，合共超過49億元。

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