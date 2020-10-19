【高盛推介】騰訊反彈重上560元水平 留意貼價購證
2020年10月19日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(16日)反彈升約0.9%。周一(19日)早段繼續反彈，高見568.5港元後升幅收窄。
有調查機構發表報告，指今年7至9月，內地移動遊戲市場實際銷售收入達508.49億元人民幣，按年升近25%。當中騰訊旗下手遊《王者榮耀》及《和平精英》分別居遊戲收入首兩位。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證在上周四(15日)錄得約2,440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。另一方面，雖見近日資金沽出淡倉，但以上周的4個交易日計，則分別共錄得約2,110萬及1,680萬元資金流入認沽證及熊證。進而觀察港股通資金流向，則見北水追捧騰訊，當中上周4個交易日皆錄得資金淨買入，合共超過49億元。
投資者如看好，認購證方面的價外選擇可留意年期約2個月的騰訊購證(17803)，行使價640.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿11.1倍。
貼價的選擇則可留意年期同是約2個月的高敏感度騰訊購證(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿10.1倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬貼牛的新上市騰訊牛證(65816)，收回價550.18元，行使價547.68元，換股比率500，槓桿比率32.8倍。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的高敏感度騰訊沽證(11368)，行使價507.5元，2021年1月15日到期，實際槓桿8.4倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意屬遠熊的騰訊熊證(54670)，收回價600元，行使價602.5元，換股比率500，槓桿比率12.9倍。
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