英國脫歐：傳為與歐盟達成協議　英擬修改英《內部市場法》

英國脫歐過渡期將於今年12月底屆滿，雙方在貿易談判上仍陷入僵局。然而，外電報道，英國和歐盟談判人員周一(19日)將進行通話，雙方都表示需要從根本上改變立場。消息指出，英國官員已準備淡化首相約翰遜引發爭議及違法的英國脫歐立法。

約翰遜上周五(16日)宣布，他將着重準備在沒有貿易協議的情況下，到年底退出歐盟單一市場和關稅同盟，儘管他仍然願意在歐盟改變立場時進行談判。

約翰遜的《內部市場法案》授權英國政府權力，無視脫歐協議中有關與北愛爾蘭貿易的條款，被指違反國際法，該法案仍要通過上議院這一關才能正式成法。

該法案將於周一進入上議院程序。消息指出，上議院的立法者不太可能在本周完全否決該法律草案，但肯定會在未來幾周中刪除最具爭議的部分，試圖去除違反國際法的條款。

分析預期，如果約翰遜與歐盟達成一項總體貿易協議，約翰遜將放棄或淡化立法中最困難的部分，這可能是與歐盟進行談判的一部分。

而歐盟10月初就該法案向英國政府啟動法律程序，指法案違反雙方的脫歐協議中有關北愛爾蘭及愛爾蘭的條款，要求英方1個月內作出回應。若歐盟認為答覆無法令人滿意，其中一個選項將是入稟歐洲法院起訴英國。

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