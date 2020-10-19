中國經濟：林樵基指內地第三季GDP表現可「收貨」

中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，較市場預期升5.5%低。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為內地最新GDP數據可以「收貨」，因以全球主要市場計這增速已非常好，按季比較的回升幅度更大，反映內地經濟復甦步伐依然良好。再者，9月規模以上工業增加值以及社會消費品零售總額按月增速亦加快，未來數月經濟增長動力可望持續。去年第三季GDP比較基數不小，加上市場早前預期太高，才令最新公布的第三季GDP較市場預期低。

他預期，中國GDP全年計可錄1.7%按年增長，第四季GDP按年增長5.5%，而因今年比較基數下跌，明年GDP反彈幅度將更顯著。隨着內地經濟持續復甦，相信可為中國企業盈利和A股帶來支持。

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