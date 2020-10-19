IMF指收入國家需更緊急行動　促盡早展開債務重組程序

外電報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)呼籲採取重要措施，以解決部分國家無法維持下去的債務負擔，並敦促債權人與債務人盡早展開債務重組程序。

格奧爾基耶娃周日(18日)表示，G20主要經濟體同意官方償債計劃延長6個月，雖然有助受新冠肺炎疫情打擊的低收入國家，但仍需要採取更緊急的行動。

她斥債務重組做得太少、太晚都將令債務人付出高昂代價，對債權人亦然。她警告全球債務將在2021年達到國內生產總值(GDP)的100%，而主權債務違約的負面影響恐將迅速擴散。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299