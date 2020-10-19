新股專輯：世茂服務明日起招股 入場費17373元
2020年10月19日 11:37
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再有中國房地產商分拆物業管理業務上市！世茂集團(00813)分拆旗下世茂服務(00873)，周一(19日)起路演。據銷售文件指，周二起至周四(20至23日)招股，每股招股價介乎14.8至17.2港元，每手1,000股，入場費約17,373.32元，預期本月30日掛牌。中金及摩根士丹利為聯席保薦人。
世茂服務是次擬發行5.88236億股股份，相當於擴大後股份25%，其中3.52942億股(約60%)為新股，2.35294億股(約40%為舊股。是次總發行規模，90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資規模87.05至101.17億元。
文件指，世茂服務是次在國際配售部分中，保留5,882.3萬股予世茂集團的股東作優先認購，相當於是次發行股數10%。
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