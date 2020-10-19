新股專輯：世茂服務明日起招股　入場費17373元

世茂服務是次擬發行5.88236億股股份，相當於擴大後股份25%，其中3.52942億股(約60%)為新股，2.35294億股(約40%為舊股。是次總發行規模，90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資規模87.05至101.17億元。

文件指，世茂服務是次在國際配售部分中，保留5,882.3萬股予世茂集團的股東作優先認購，相當於是次發行股數10%。

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