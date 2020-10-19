港股格局：羅尚沛料大市難重上25000點關

港股早間升幅一度擴大至近400點，及後升幅收窄。銀河證券業務發展董事羅尚沛指後市重上25,000點關口不容易，恒指仍未能升穿24,800點水平，主要是A股勢頭一般，市場正在觀望五中全會及美國總統大選的消息。

他指在未有新消息公布前，港股將持續反覆上落，預料若美國大選結果塵埃落定後，以及五中全會規劃出色，大市才有望跟隨美股及A股升勢重上25,000點。另外，他認為美國總統選情的重點是在於參議院議席，參議院的影響力較總統大。

內銀股領漲，相信是與市場傳出中國金融監管部門將放寬銀行讓利要求有關，雖然消息尚未確實，但他認為內銀股的估值落後，值博率高。即使未能在這一輪消息中獲利，用作收息亦不錯。

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