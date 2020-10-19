【瑞通推介】投資者追恒指牛　內銀內險領市漲

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國9月零售銷售按月升1.9%，創3個月最大升幅，帶動美股升勢。道指上周五(16日)收報28,606點，升112點或0.3%，結束連續3日跌勢。

恒指上周五收報24,386點，升228點或0.9%，全周累升1.1%。周一(19日)早段延續升勢，曾再升逾300點，重返24,700點以上。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,000萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,000萬元，反映投資者對港股後市偏淡。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價22,800至22,899點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

有傳螞蟻集團香港首次公開發行已獲得中國證監會批准，並計劃周一尋求港交所的批准。而螞蟻擬將IPO估值目標由早前的2,500億美元提高至2,800億美元。另有券商上調阿里巴巴目標價，預計集團上季收入按年增長逾28%。阿里巴巴上周五以全日最高位294元收市，上漲3.2%，ATMX中表現最佳。其ADR上周五盤中折算曾升破300港元。阿里周一早段升逾1%，曾升至299.4元，再創歷史新高。分別有逾1,100萬元和逾150萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。

小米集團上周五收升3.1%，報23.15元，盤中曾高見23.5元，全周計累漲逾一成。小米核心供應商大會上周五舉辦，多家小米合作夥伴展示最新技術和產品，深入探討合作。另小米董事長雷軍表示，冀小米用3至5年時間，做到在歐洲智能手機市場佔有率第一。該股周一早段曾升逾3%，逼近24元，其後倒跌。上周五有約6.7億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，逾100萬元淨流出好倉，淡倉同日則有逾350萬元淨流入。

建設銀行是上周五表現最佳藍籌，急漲5.7%，以全日最高位5.56元收市，創1個月高。以建行本月上旬一度低見的4.93元計，5個交易日累漲逾12%，先後收復10天、20天和50天線。市場憧憬內銀第三季業績改善，加上近日市傳人行減低內銀需向實體經濟讓利的幅度，刺激資金追入內銀。建行周一早段升逾2%，重越5.75元，升抵100天線。上周五有逾7.3億元北水淨買入建行。輪證資金流方面，分別有逾90萬和逾240萬元淨流入好倉和淡倉。

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