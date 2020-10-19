【全球攬炒】英央行：經濟下行風險嚴重　料本季萎縮一成

英倫銀行(英國央行)行長貝利(Andrew Bailey)警告，英國經濟增長將有進一步低於預期的重大風險。新冠肺炎病例再次揚升，致英國面臨前所未有的危機。

英國於截至6月底止的第二季經濟萎縮高達兩成，貝利預計，第三季當地經濟增長將較2019年底大幅衰退10%。並補充，經濟不確定性來到前所未有的水平，目前疫情再度來襲，經濟下行風險非常嚴重。

貝利表示，現時最好做法是採取進取的行動，而不是謹慎小心。選擇正確的政策工具相當重要，量化寬鬆和負利率的效用取決於經濟狀態和金融系統的結構。

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