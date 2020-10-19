【高盛推介】阿里創上市新高 輪證精選
2020年10月19日 12:10
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(16日)重上290港元水平，收市升約3.2%。周一(19日)早段更上試300元關口，高見299.4元創上市新高後升幅收窄。
有券商預期阿里今年第二財季，整體收入可達1,530億元人民幣，按年升29%。並料可受惠於「雙十一」，預期第三財季客戶管理收入可按年增長22%。該行重申阿里「買入」投資評級，目標價348元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五牛證及認沽證獲資金轉向部署，錄得約1,170萬及100萬元資金流入。而認購證及熊證則於上周四(15日)分別共錄得約2,310萬及860萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的阿里牛證(64584)，收回價287元，行使價285元，換股比率500，槓桿比率23.9倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意屬行使價300至335元間，槓桿最突出的阿里購證(28727)，行使價330.19元，2021年1月11日到期，實際槓桿8.9倍。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨阿里沽證(28997)，行使價259.8元，2021年1月11日到期，實際槓桿7.4倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意阿里熊證(69690)，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率10.8倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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