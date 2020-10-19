國泰航空：9月載客量挫98.1%　首9月跌83.2%

國泰航空與國泰港龍在9月份合共載客47,061人次，按年下跌98.1%，收入乘客千米數按年減少97%。乘客運載率下跌8.8個百分點至24.9%，以可用座位千米數計算的運力則下跌91%。

首9個月，載運乘客人次按年跌83.2%，運力下跌74.8%，而收入乘客千米數則下跌81%。

9月運載的貨物及郵件合共109,453公噸，按年跌36.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.4%。運載率上升9.8個百分點至75.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌39.5%。

首9個月，載運貨物量按年跌33.9%，運力下跌34.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，夏天本應是乘客的出遊旺季，惟至今的客運數據顯示今年夏季的經營非常困難。9月份集團繼續營運極少量的客運運力，儘管於月內恢復了宿霧和珀斯的航班，但9月份運力只為正常水平的9%，較8月份的8%微增而已。月內載客人次平均每日只有1,568人，運載率約為25%。

林續稱，仔細分析了航空業面對的困境，以及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，目前預期集團今年年底前僅會營運10%疫情前的客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常水平。

林預計，明年上半年將營運低於1/4的客運運力，並期望市道於明年下半年逐漸復甦。然而，以上預測是建基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

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