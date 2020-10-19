IATA亞太區副總裁：與世衞研究以病毒檢測系統取代隔離

內媒引述國際航空運輸協會(IATA)亞太區副總裁Conrad Clifford表示，航空業需要(新冠病毒)檢測而不是隔離，檢測應該是能夠廣泛使用的、快速的並且花費低於10美元，而新冠疫苗將改變整個行業的現狀。

他表示，IATA代表着全球約290家航空公司，正在與國際民航組織和世界衞生組織合作，以建立可擴展的，價格合理的和快速的檢測系統。

Clifford周一(19日)接受外電訪問時說：「我們說我們需要測試，因為我們需要擺脫隔離。到目前為止，我們所看到的是，如果有14天的隔離，就等於關閉邊界。」

新加坡和香港上周達成協議，將近七個月來首次對彼此開放邊界，這兩個城市的人們都不必進行強制隔離，以幫助恢復亞洲兩個主要金融中心之間的聯繫。有關這項安排的細節預計將在數周之內開始，但尚未公開。

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