惠譽料亞太地區汽車製造商將從今年下半年開始復甦
2020年10月19日 12:26
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（中新社圖片）
國際評級公司惠譽預期，亞太地區汽車製造商將從2020年下半年開始復甦，惠於穩健的資本結構和富有彈性的商業模式，日本和中國汽車製造商保持了最大的復甦動力，其中中國復甦步伐較快。
惟南韓汽車製造商比日本和中國競爭對手的復甦動力較遜色，因為在疫情期間，南韓車企的經營業績已經很疲弱。惠譽亦看淡印度車企，預計未來兩年內收益和現金流量將大幅下降，而負面展望則反映了進一步惡化的風險。
惠譽沒有假設在全球範圍內進行大規模的封鎖，但是隨着主要市場進入寒季，零星的行動限制和局部封鎖是可能的。考慮到該行業的全球性，這對全球供應鏈以及消費者和企業的情緒構成了風險，直接影響了亞太地區的汽車製造商。惠譽假設，即至少要等到2022年，亞太地區的零售汽車銷量才能恢復到疫前水平。
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