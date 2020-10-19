最強Apple分析師：iPhone 12可惠及相關產業鏈股價

著名電訊分析師，天風證券國際分析師郭明錤最新發表的研究報告指出，iPhone產業鏈在iPhone 12系列發布後的股價變化與該行先前報告的情景分析一致。該行認為iPhone 12與12 Pro優於iPhone 11系列的預購結果，有利近期Apple與產業鏈股價反彈。

但他補充，若產業鏈股價反彈後，能否持續上漲仍須視11月的iPhone 12與12 Pro之供需變化，以及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。在iPhone 12與12 Pro上周預購後，該行對iPhone 12系列相關的新預測。

首先，該行估計iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700萬至900萬部(作為比較， iPhone 11系列的1,000至1,200萬部及iPhone 6S系列的1,300萬部及iPhone 6系列的1,000萬部)，而iPhone 12 Pro的初期供應不足限制了首周末銷量。

其次是，該行認為iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購訂單與首周末銷售量將低於iPhone 12與12 Pro。

此外，該行預估iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max的第四季出貨佔比分別為10%至15%、30%至35%、30%至35%與15%至20%。下調iPhone 12 mini出貨比重，原因主要為不支援雙SIM卡與配備小尺寸顯示器，預期在中國市場需求較低，調升iPhone 12 Pro出貨比重原因為預購訂單優於預期。

該行認為iPhone 12與12 Pro優於iPhone 11系列的預購結果可能會帶動近期Apple與產業鏈股價反彈。

該報告補充，影響預購結果、首周末銷售與中長期需求的因素不盡相同，故三者之間並非完全正相關。預購結果僅能影響股價短期變化，股價長期趨勢仍須視中長期需求。故即便股價反彈後，能否持續上漲仍需視11月的iPhone 12與12 Pro之供需變化，以及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。

總括而言，該行指出，具備下列特徵的股票可能會在近期反彈，包括：1)近期營收與盈利擊敗市場預期、2)位於成長行業趨勢、與3)擁有2021年正向趨勢。該行認為iPhone 12與12 Pro優於iPhone 11系列的預購結果可能會帶動近期Apple與產業鏈股價反彈，但能否持續上漲仍需視11月的iPhone 12與12 Pro之供需變化，以及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。風險方面，主要來自新產品生產可能遞延、受累中美貿易戰與新冠肺炎疫情導致需求低於預期。

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