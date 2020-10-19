全球經貿戰：東芝押注量子加密技術　目標市佔率25%

日本東芝公布，發展量子加密技術(Quantum Key Distribution，簡稱QKD)平台，預期2020財年第四季起部署系統集成業務，期望QKD技術未來能成為推動公司增長的動力，目標2030財年市場佔有率可達25%(約30億美元)。

QKD被視為最能保護數據的技術之一。依照東芝預估，隨着量子電腦不斷進步與市場需求升高，全球QKD市場於2035財年料將增長至約200億美元。

日本方面，東芝表示旗下Toshiba Digital Solutions Corporation(TDSL)已獲美國國家信息和通訊技術學院(NICT)的合同，以部署及管理QKD系統，計劃在2020財年第四季交付，擬從2021年4月開始推廣。

至於日本以外，東芝將與美國Verizon Communications與英國BT Group共同合作，而東芝亦正與南韓另一家電訊商就有關方面合作洽談中。

東芝高級副總裁、TDSL總裁兼行政總裁Taro Shimada稱，金融、衞生和政府等部門現在意識到有必要對技術進行投資，這些技術將為未來的量子經濟做準備並提供保護。與出售量子密碼硬件相比，東芝的商業計劃要深入得多。集團正在開發一個量子平台和服務，該平台和服務不僅將提供量子密鑰和量子網絡，而且最終將使量子網絡的誕生。

為促進業務發展，東芝推出兩款量子密鑰分發平台，包括多樣的復合平台，該平台允許數據和量子密鑰在同一根光纖上傳輸，而無需昂貴的專用密鑰分發基礎架構。另一個是用於遠程應用程式的平台，該平台可最大化密鑰傳送的速度和距離。

東芝已在英國劍橋建立生產基地，並將最早在2020財年第三季為特定用戶提供平台產品。集團計劃在2025財年之前在日本和其他國家建立QKD網絡，並啟動為專注於金融機構的組織提供QKD服務。

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