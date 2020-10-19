【大行觀點】中金指全球數碼貨幣正加速發展

內地投資銀行——中金公司發表的研究報告指出，過去一個月，中國央行在深圳開啟全球最大規模的數碼貨幣測試，歐央行提出「數碼歐元」，全球數碼貨幣發展呈現加速發展趨勢。

從深圳測試中我們已經看到，「M0替代」，「雙層營運體系」，以及「銀行帳戶可用性」等數碼貨幣電子交易系統(DCEP)的特性。但目前DCEP僅支持二維碼支付，與支付寶/微信支付的應用場景高度重合，未來DCEP如何為市民在脫離銀行帳戶和手機網絡下提供普惠金融的支付服務有待觀察。

此外，歐洲計劃在2021開始「數碼歐元」計劃，全球CBDC加速發展。9月以來，看到日本、歐盟央行數碼貨幣研究穩步推進，根據歐洲央行發布的最新工作報告，「數碼歐元」計劃有望於2021年啟動。

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