中國經濟：傳深圳國有大型銀行收緊樓按貸款

內媒引述數位大型銀行人士指，深圳等地有國有大型銀行已收緊住房地經營貸的貸款條件及額度。而房地產類貸款資金流向成檢查重點，銀行對房地產抵押貸款業務需核查資金最終流向。

消息又指，近期深圳部分大行收緊房抵貸中，個別大行的住宅類房抵貸放款速度放緩，商舖類和位置不好的公寓的房抵貸基本停止投放。

對於個人經營性貸款收緊，業內人士解釋，主要是監管對房抵貸等業務的合規要求繼續提高，及第三季後的銀行信貸投放節奏即已放緩，信貸投放高峰集中在一、二季度。

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