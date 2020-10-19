Dyson老闆持貨一年多　蝕讓新加坡最高頂層複式豪宅

外媒報道，英國著名消費電子企業Dyson Ltd.創辦人James Dyson及其關連人士，剛以6,200萬美元(折合約4.83億港元)蝕讓新加坡最高的頂層複式單位--Wallich Residence物業。

上述單位位於當地最高建築物華利世家(Wallich Residence)的62至64層，可一覽無遺中央商務區，濱海灣和聖淘沙島的美景。James Dyson去年將總部從英國搬到了新加坡，並在此設立新的全球總部，與其妻子皆成新加坡的永久居民，避免了外國人購房的額外稅項，去年6月便以創新高的作價7,380萬美元(約4.23億港元)買入該物業，打破Facebook聯合創始人Eduardo Saverin在2017年購買新加坡頂層公寓的近6,000萬美元的紀錄。

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