中國經濟：野村維持第四季GDP增長預測5.7%

中國第三季經濟增長低於市場預期，野村中國首席經濟學家陸挺表示，中國經濟的整體復甦態勢並沒有改變，維持第四季實際GDP增長預測5.7%。

今年新冠肺炎疫情席捲全球、國內外環境錯綜複雜、不穩定性不確定性較多的大背景下，陸認為，這一預期並不意味中國經濟復甦受阻。有關第四季實際國內生產總值(GDP)增速，該行維持之前的預測，預計進一步回升至5.7%；2020全年增速為2.1%。又提醒在對中國經濟走勢保持樂觀的同時，要適當注意下行風險，不能盲目的過度樂觀。

他指出，疫情的有效管控將有助於服務性消費進一步回升，紓困和經濟刺激政策的積極效果將會進一步顯現，基建投資將成為第四季投資發力的主要力量。

同時，他認為應該清醒地認識到中國經濟的復甦仍然會受到一系列因素的制約，包括報復性需求集中釋放之後將會自然回落；抗疫物資的出口按年增速可能已經見頂；中國政府「房住不炒」的立場未變，政策調控可能會抑制房地產投資；全球疫情仍然嚴峻，中國內地疫情防控與社交隔離措施可能會延續到第四季；緊張的中美關系勢必也會影響中國的出口以及與出口相關的製造業投資。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299