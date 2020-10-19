【全球攬炒】疫情再度升溫　歐洲經濟恐陷雙底衰退

歐洲多國新型冠狀病毒個案近日顯著飆升，經濟學家警告，感染人數增加及政府對民眾行動實施新限制，可能導致歐洲近期的復甦提早結束，歐洲經濟恐陷入「雙底衰退」(double dip)。

外媒報道，安聯高級經濟學家Katharina Utermöhl坦言，不敢相信第二波疫情來臨的速度有多快，現在見到一些國家第四季的經濟增長轉為負值，絕對有可能跌入另一波衰退。G+ Economics首席經濟學家Lena Komileva表示，疫情再次升溫、商業封鎖與信心衝擊，讓雙底衰退成為核心預測，而英國脫歐的破壞性將進一步加劇經濟下滑情況。

經濟學家普遍預料，本月底公布的第3季國內生產總值(GDP)可能實現破紀錄增長，惟愈來愈多經濟學家已將第4季預測下調至「負數」。儘管目前預測歐元區經濟的衰退幅度不會像今年初般嚴峻，但對歐洲央行來說，將衝擊歐元區經濟在2022年恢復疫情爆發前規模的信心。

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