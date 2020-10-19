拉加德：若疫情惡化 歐央行仍有政策工具可用
2020年10月19日 14:06
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拉加德（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，歐洲央行行長拉加德表示，如果地區公共衞生危機惡化進一步拖累經濟，央行仍有可用的政策工具。
她說：「我們政策工具箱裡的選項尚未用盡。如果還需要做更多，那麼我們會採取行動。」
拉加德的表態凸顯了她對於經濟復甦步伐的擔憂日益加劇。在距離歐洲央行下次政策會議不到兩周時間之際，歐元區經濟前景在迅速轉差，此前有成員國實施宵禁和其他防疫限制措施以阻止疫情擴散。
拉加德說：「自夏天出現反彈以來，復甦一直不平衡、不確定和不全面，現在有失去動能的風險。我們將密切關注整個秋季的指標。」
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