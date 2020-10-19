【全球攬炒】疫情復燃　多國央行行長看淡經濟

外國傳媒報道，各國央行行長絲毫未幻想他們已經走出新冠病毒的衝擊，反而針對政府新祭出的限制措施，舉步維艱的經濟復甦以及對就業情況的威脅發出新的警告。

在30國集團(Group of 30)舉辦的一次網上研討會上，來自歐元區，日本和英國的央行負責人異口同聲對經濟狀況表示擔憂。他們都表示，經濟前景的下行風險仍然存在，並暗示未來一段時間都需要提供支持。日本央行行長黑田東彥甚至警告，如果情況惡化，該國經濟將有陷入衰退的風險。

他說，日本可能會走上漸入佳境的趨勢。不過，這種前景非常不確定。如果增長預期下降並且金融體系變得不穩定，那麼經濟可能會陷入全面衰退。

各發達經濟體的局勢原本就動盪不安，但因遏制疫情的新限制措施，歐洲的前景尤其受到衝擊。歐洲央行行長拉加德毫不避諱地承認這點，並說這些措施可能進一步阻礙已經開始轉弱的復甦態勢。

她對其他主事者說，歐元區的復甦仍然不確定，不平衡且不完整。目前在歐洲實施疫情相關的新限制措施，將增加企業和家戶的不確定性。

上周宣布的措施包括：法國在巴黎和其他城市實行宵禁，至於歐元區以外的部分：英國對聚會施加了新的規定。意大利周日(18日)創下最多單日新增病例的紀錄，本周可能施加更多限制措施。愛爾蘭正在考慮衛生當局的建議，將該國的封鎖水平上調到最嚴格級別。

拉加德還討論了另一個擔憂，那就是疫情大流行對就業的巨大破壞。她強調，由於可創造豐富工作機會的服務部門受到的損害更大，整體情勢因而更加惡化，服務部門佔歐元區國家近75%的就業。

雪上加霜的是，服務部門的復甦速度較慢，因為它與耐用品製造業不同，後者可從被壓抑的需求中受益。

她說，你在3月份沒有購買的汽車，可以在9月份購買，但3月無法進行的度假，無法在10月進行。

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